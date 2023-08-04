الحاجي: الدبيبة أطهر من أطهركم

وصف جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بـ”الطاهر”، منتقدا مجلسي النواب والدولة، ورافضا تشكيل حكومة جديدة.

وقال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” إلى الجيف التي تمشي على بطونها.. “دبيبة” خيار مواخير مثلكم أنتم المسمى زورا برلمان وبقية الزرايب”، على حد قوله.

وأضاف الحاجي:” الدبيبة ليس ملاك ولكنه أطهر من أطهركم”، على حد وصفه.

وتابع :” موضوع أي حكومة قبل الدستور قدامها “النحاس” وتريسه في الموعد والراجل يهيف مغرب”، على حد تعبيره.