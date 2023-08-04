القصوى45°.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا الجمعة 04 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 04 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، درجات حرارة مرتفعة على المناطق الغربية هذا اليوم وتنخفض يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية هذا اليوم وتتكاثر السحب يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على المناطق الجبلية تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37–41)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على مناطق الخليج.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غات.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.