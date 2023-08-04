بوفايد يدعو هيئة صياغة مشروع الدستور لرفع قضية “تنازع دستوري”

ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد،الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي لرفع قضية “تنازع دستوري” أمام الدائرة الدستورية؛لاستنباط روح النص الدستوري بالإعلان الدستوري الذي يشير لمسألة الاستفتاء الشعبي بأغلبية الثلثين على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة تأسيسية منتخبة شعبيا والمصوت عليه بجلسة علنية رسمية بأغلبية 98٪ من الحاضرين و75٪ من العدد الكلي لأعضاء الهيئة ذاتها.

بوفايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” ومع تعذر واستحالة إجراء الاستفتاء الشعبي بعد ست سنوات كاملة منذ إصدار مشروع الدستور الليبي يصبح نظر الدائرة الدستورية في التنازع الدستوري عما إذا كان الاستفتاء داعما وكاشفا لإثبات الشرعية الشعبية للدستور الليبي أم أنه المنشئ لها مع تصويت هيئة منتخبة وممثلة شرعيا للشعب الليبي ودستوريا وقانونيا وبأغلبية قل نظيرها في الأعراف الدولية الممثلة”.