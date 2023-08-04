ليبيا.. حرس السواحل يتسلم 3 زوارق مقدمة من إيطاليا والاتحاد الأوروبي

تسلم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في ليبيا، ثلاثة زوارق فئة «GAT» خاصة بأعمال الإنقاذ البحري مقدمة من السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانبين في طرابلس 28 يناير العام الماضي.

وأقيمت فعاليات التسليم، بحضور رئيس الجهاز، الذي وقع محضر تسليم واستلام الزوارق.

وتدخل الزوارق الخدمة فور وصولها قاعدة طرابلس البحرية قادمة من إيطاليا بقيادة ضباط وضباط صف من جهاز حرس السواحل الذين تلقوا التدريب في إيطاليا، وفق البيان.

وستمارس هذه الوحدات نشاط الإنقاذ البحري في المياه الخاضعة للسيادة والمسؤولية الليبية وتدعم أعمال الإنقاذ البحري أمام السواحل الليبية.