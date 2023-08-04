البيوضي: الإرادة الوطنية هي من عززت الزخم الدولي الداعم لإقرار خارطة الطريق في ليبيا

الوطن / رصد

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن الإرادة الوطنية الليبية هي من عززت الزخم الدولي الداعم لتشكيل حكومة موحدة وشاملة جديدة تدعم الإستقرار والتهدئة في ليبيا .

وأضاف في منشور له عبر الفيسبوك أن كسر الحواجز بين الأطراف الليبية والتقارب بينها تزامنا مع التسويات الإقليمية هو ما يدفع نحو إنجاح تنفيذ خارطة الطريق الليبية وانتصار الإرادة الوطنية وتوظيف الزخم الدولي نحو إقرار خارطة الطريق يثبته .

ولفت إلى أن القوى الدولية الفاعلة راقبت المشهد الليبي وحالة التوافق وقيمت التوازنات وحددت الخيارات السلمية ودفعت نحوها.

وتابع أن الدور المصري والتركي بات هو الأهم الآن بعد استلام وليام بيرنز الملف الليبي فيما عزز ذلك التوافق الليبي ، منذ فوز أردوغان بالولاية الجديدة .