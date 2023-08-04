النحيب: نعلم أن الشعب كرهنا لكن المهم أننا وصلنا لقوانين انتخابية

أشاد عضو مجلس النواب بدر النحيب، بوصول مجلسي النواب والدولة إلى القوانين الانتخابية، في ظل كراهية الشعب لهما.

وقال بدر النحيب، في تصريحات متلفزة، إن الأمم المتحدة لم تتدخل في قضية أو دولة من الدول ونجحت.

وأضاف النجيب:” نحن فقط نريد مساعدتهم لنصل إلى الانتخابات وليعطونا آخر فرصة، حيث نعلم أن الشعب كرهنا لكننا اتفقنا الآن والمهم هو أننا وصلنا لقوانين انتخابية” .

وتابع:” أرسلنا من قبل القوانين الانتخابية لعماد السائح فرد بوجود قوة قاهرة ولم تُجرى الانتخابات” .

واستطرد:” الآن وصلنا لقوانين أخرى وفعلنا ما علينا لكن البعثة الأممية تعرقل الوصول للانتخابات”.

وشدد على أن انتخاب برلمان جديد بدون رئيس للدولة لن يُقدم أي شيئ لذلك، متابعا:” فمن المهم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من هذه المرحلة”.