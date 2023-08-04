رئيس البرلمان العربي: نطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

عقد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي لقاء مع مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت.

ودعا العسومي خلال اللقاء أمس الخميس إلى ضرورة المضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية الليبية وتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية والعبور نحو مرحلة أكثر استقرارا.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على دعم وتعزيز أواصر التعاون مع الدولة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.

وشدد العسومي على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية .

وثمن الجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن وسعيها الحثيث نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

وأكد رئيس البرلمان العربي دعمه لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية، مرحباً في هذا السياق بالملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي عقد في الكونغو بمشاركة المجلس الرئاسي الليبي وممثلي مختلف القوى السياسية الليبية وبمشاركة أيضاً الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية .

وبدوره ثمن مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة العسومي لدعم الاستقرار في ليبيا على الأصعدة كافة العربية والإقليمية والدولية.