الزوبية: ليبيا من أفسد الدول وشكشك فاتح على “البحري”

هاجم جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق، خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، متهماً إياه بالفساد.

وقال الزوبية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” ديوان إفساد المحاسبة-في إشارة إلى ديوان المحاسبة- ننفي زوال صفة رئيس الديوان عن خالد شكشك، السيد شكشك لا يزال في منصبه ومكتبه رغم بلوغه أرذل العمر الوظيفي”، بحسب كلامه.

وأضاف الزوبية، إن شكشك لم تستفد منه البلاد بشيء، إلا لنفسه وأقاربه وحزبه ومن يخافهم ومرتبات عالية جدًا لموظفي ديوانه”، على حد تعبيره.

واختتم الزوبية قائلا:” لازالت ليبيا من أفسد الدول وهو فاتح على البحري-في إشارة لشكشك”، وفقا لزعمه.