تقرير إخباري يتوقع إجراءات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا خلال أغسطس الجاري

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشره موقع “سكيورتي كاونسل ريبورت” التابع لمجلس الأمن الدولي عن الأجراءات المتوقع اتخاذها من قبل الأخير في أغسطس الجاري.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد أن الشهر الحالي سيشهد إحاطة نصف الشهرية حول الوضع في ليبيا من قبل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إذ سيطلع مجلس الأمن الدولي على التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد.

وأضاف التقرير إن باتيلي سيحيط المجلس علما وآخر تقرير لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن البعثة الأممية في ليبيا في وقت سيقدم فيه رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا الياباني “كيميهيرو إشيكاني” إيجازا عن أنشطة اللجنة.

وبحسب التقرير لا يزال المأزق السياسي بين طرفي النزاع في ليبيا مستمرا ما يحتم على مجلس الأمن الدولي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت لاحق من هذا العام في وقت مثل فيه الاتفاق المؤقت للجنة “6+6” تطورا إيجابي محتملا في هذا الصدد.

واستدرك التقرير بالإشارة لبقاء القضايا العالقة المتروكة بلا حل تشريعي والتأخر في تنفيذها مصدر قلق مرجحا أن يكرر أعضاء المجلس توقعاتهم بأن تظهر جميع الأطراف الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها المعلنة من خلال إجراءات ملموسة ودعمم جهود باتيلي المكثفة لتسهيل الاتفاق على تسوية نهائية.

ووفقا للتقرير يبقى الأعضاء متحدون بشأن الحاجة لعملية شاملة بقيادة ليبية تؤدي لانتخابات تشريعية ورئاسية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

ترجمة المرصد – خاص