النائب العام يطالب لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي أو تسليمه إلى ليبيا

طالب النائب العام الليبي، الصديق الصور، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أو تسليمه إلى ليبيا.

جاء ذلك في خطاب صادر عن مكتب النائب العام موجه إلى رئيس المجلس العدلي – الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي لجمهورية لبنان، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة.

وقال الصور في خطابه إن السلطات الليبية طلبت من السلطات اللبنانية منحها حق الاستماع إلى شهادة هانيبال القذافي والمعلومات التي أدلى بها في قضية الإمام موسى الصدر، الذي اختفى في لبنان عام 1978.

وأضاف البيان أن السلطات الليبية أخطرت السلطات اللبنانية بأن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين الليبيين المتهمين في جنايات أو جنح مع إمكانية محاسبتهم داخل الأراضي الليبية.

وأكد البيان أن السلطات الليبية تتابع عن كثب تطورات قضية هانيبال القذافي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقه.

وكان مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، قال إن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، اعترف في عشر صفحات حول قضية اختفاء الصدر.

وأضاف الشامي في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، أن من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين 1978 و1982.

يذكر أن هانيبال القذافي اعتقل في لبنان عام 2015، بتهمة إخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر.

