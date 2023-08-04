ليبيا.. انكسار موجة الطقس الحار بدءا من الغد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية اليوم الجمعة.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، انكسار موجة الحر بدءا من الغد على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية اليوم، وتتكاثر السحب غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، خاصة على المناطق الجبلية، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على مناطق الخليج.

وفي السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، فالسماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.