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مشيرب: على الآباء والأمهات التحدث مع أبنائهم وبناتهم عن جريمة “الشدوذ الجنسي”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حث عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، الآباء والأمهات على التحدث مع أبنائهم وبناتهم عن جريمة “الشدوذ الجنسي”.

وقال مشيرب في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا تخجلوا أيها الآباء وأيتها الأمهات وتحدثوا مع أبنائكم وبناتكم عن جريمة الشذوذ الجنسى وحكمها فى الدين ومخالفتها للفطرة السوية التى خلقنا الله عليها”.

وأضاف: أبناؤكم وبناتكم عرضة لموجة عاتية من الإفساد عبر القنوات ومواقع التواصل، وإن لم تبادروا بترشيدهم بتحصينهم ربما يضيعون وراء زخرف القول الشيطانى حتى فى المدارس والمعاهد والجامعات .

 

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صحيفة الساعة 24

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