مشيرب: على الآباء والأمهات التحدث مع أبنائهم وبناتهم عن جريمة “الشدوذ الجنسي”

حث عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، الآباء والأمهات على التحدث مع أبنائهم وبناتهم عن جريمة “الشدوذ الجنسي”.

وقال مشيرب في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا تخجلوا أيها الآباء وأيتها الأمهات وتحدثوا مع أبنائكم وبناتكم عن جريمة الشذوذ الجنسى وحكمها فى الدين ومخالفتها للفطرة السوية التى خلقنا الله عليها”.

وأضاف: أبناؤكم وبناتكم عرضة لموجة عاتية من الإفساد عبر القنوات ومواقع التواصل، وإن لم تبادروا بترشيدهم بتحصينهم ربما يضيعون وراء زخرف القول الشيطانى حتى فى المدارس والمعاهد والجامعات .