وكالة الأنباء الكندية: مساع من الحكومة الفيدرالية لاستعادة أموال مرتبطة بليبيا

ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الكندية ما عبر عنه استمرار مغامرة شركة “سنكور إنيرجي” العملاقة للنفط المرتبط بليبيا في التقدم من سيء إلى أسوأ.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد محاولة الحكومة الفيدرالية استعادة 347 مليون دولار من التأمين المدفوع لشركة “سنكور إنيرجي” المتحدة للطاقة في أعقاب اضطرابات سياسية في ليبيا إذ عينت القاضية “كريستين بالوتا” محكمًا لمراجعة تفاصيل مطالبة تأمين بقيمة 300 مليون دولار.

وبحسب التقرير تم تقديم المطالبة في العام 2015 في وقت تريد فيه وكالة تنمية الصادرات الكندية المعنية بالتأمين ضد الخسائر الناجمة عن العنف السياسي استرداد أموالها بالإضافة إلى الفائدة مدعية أن الأصول تستمر في الحفاظ على قيمة كبيرة وتدر إيرادات الشركة والشركات التابعة لها.

وتابع التقرير أن مرد هذه الإيرادات اتفاقيات الاستكشاف ومشاركة الإنتاج مع ليبيا وفقا لملفات المحكمة ما يعني المطالبة بـ347 مليون دولار للمبلغ وفوائده.

ترجمة المرصد – خاص