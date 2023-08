3 ملفات تشغل بال مصر في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على موقف بلاده الداعم للمسار السياسي وأهمية إجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يزور القاهرة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وجدد السيسي دعوته إلى خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة البلاد لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وفي سياق الملف الليبي، استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري الوضع في ليبيا وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكانت الخارجية المصرية أكدت دعمها الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي، داعية إلى احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي تدخلات خارجية.

ووصفت القاهرة في بيان سابق لها، دور مجلسي النواب والدولة بـ”المحوري” وفقاً لصلاحياتهما المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، مؤكدة دعمها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بالمحددات التي لا بديل عنها وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات تفادياً لتعقيد الموقف.

المصدر: الرئاسة المصرية + وزارة الخارجية المصرية

