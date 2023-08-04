إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة الليبية تناقش آلية عملها والصعوبات التي تواجهها

الوطن/متابعات

بحث مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة عبد السلام مصباح مع مديري إدارة الصيدلة بمستشفيات بنغازي الكبرى، آلية عمل إدارة الصيدلة والأقسام التابعة لها والصعوبات التي تواجهها وطرق تذليلها للوصول لأفضل أداء.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بوزارة الصحة في مدينة بنغازي نوقش فيه عمل منظومة الاحتياج الدوائي للمرافق الصحية وإطلاق نسختها التجريبية في مرافق بنغازي الكبرى.

وتم بحث آلية إحالة الاحتياج الدوائي إلى وزارة الصحة بحيث تكون الإجراءات عن طريق رسالة إلكترونية ومفصلة بحسب تصنيفات القائمة النمطية والدورة المستندية واعتماد الأدوية خارج القائمة النمطية ووضع آلية لإعادة تدوير الأصناف الراكدة بالمرافق الصحية وكيفية التخلص من الأصناف المنتهية الصلاحية.

واستمع مصباح إلى المقترحات المقدمة من قبل رؤساء الأقسام والموظفين بالإدارة بهدف تطوير أداء العمل والارتقاء به.