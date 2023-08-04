مستقبل الانتخابات الليبية محور لقاء النايض مع الخارجيّة التّركيّة

إلتقى رئيس تكتل إحياء ليبيا،عارف النايض،مع نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز ومساعديه، لبحث آخر المستجدات في البلاد.

وجاء ذلك عقب اجتماع تحضيري مع، كان ديزدار، مدير إدارة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا ومساعديه.

وبحسب الصفحة الرسمية للتكتل،حضر اللقاء أعضاء التكتل، المستشار السّياسي عز الدين عدالة،والمستشار الاقتصادي فوزي عمار.

واستعرض الطّرفان الأوضاع السّياسيّة اللّيبيّة والإقليميّة، وسبل الوصول إلى انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة تجدّد الشّرعيّة من خلال صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن، وبوساطة ورعاية الأمم المتّحدة.