تحذير هـام بشأن حالة البحر في ليبيا الاسبوع القادم

حذر خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس بعدم السباحة نهائيا في البحر خلال الأسبوع القادم على طول الساحل الليبي وذلك بدايةً من يوم السبت.

وأشارت التقارير إلى أن سبب حالة اضطراب البحر لتأثر الأجواء بكتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا تسبب في إضطراب البحر وإنتشار التيارات البحرية القوية.

وحذرت التقارير من أن حالة البحر من نهار السبت يكون مضطرب وذلك بسبب تغير الرياح من قطاع شمال إلى شمال غرب ما يعمل في اضطراب البحر على طول الساحل، حيث سيكون البحر هائج جداً ومضطرب طيلة الاسبوع القادم. والله اعلم.

وعلى صعيد الطقس تكون الأجواء المتوقعة بداية الأسبوع القادم اشبة بالخريفية من حيث هبوب تيارات شمالية منعشة تلطف الأجواء وتكاثف للسحب قد تعطي زخات عابرة، وتستمر هكذا أجواء لباقي الأسبوع القادم.