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قادربوه يتابع آخر مستجدات الإفراجات والفروقات المالية لموظفي الرقابة الإدارية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، زيارة تفقدية شملت مكاتب ووحدات الإدارة العامة للشؤون المالية؛ للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالإفراجات والمستحقات المالية للموظفين الجدد.

كما أشرف رئيس الهيئة على إتمام إجراءات صرف المرتبات عن شهر يوليو، وتوقيع جميع الحوافظ حتى ساعات متأخرة من الليل وتسليم كافة الفروع مرتباتهم.
وناقش قادربوه، مع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية ناصر مسعود كل ما يتعلق بموضوع الإفراجات والفروقات المالية للموظفين الجدد، وكل ما له علاقة بالشأن المالي لأعضاء وموظفي الهيئة.
وشدد قادربوه، على ضرورة انسياب التراتبية في صرف المستحقات، والتأكيد على ضرورة وضع ما جاء في نقاشه خلال زيارته للإدارة موضع التنفيذ.

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صحيفة الساعة 24

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