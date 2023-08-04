تايمز أوف مالطا: ليبي يقر بإدعاءه الكاذب حول تعرضه للطعن

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات قضية ليبي متهم بالاعتداء على مواطنه بالأراضي المالطية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لإقرار موسى سليمان موسى بن حسين البالغ من العمر 31 عامًا أمام الشرطة المالطية بكذب إدعاءه بحق حسام صالح بلقاسم شلقم بعد أن زعم الأول بتعرضه للطعن أثناء مشاجرة عنيفة مع الأخير.

ووفقًا للتقرير وصف بن حسين شلقم بأنه المعتدي المزعوم بالسكين إلا أن كاميرات المراقبة لم تظهر أي سلاح وتم بعد مواجهته باللقطات الإقرار من قبله بالذنب المتمثل بتوجيه اتهامات شنيعة والانتهاك المتعمد للسلامة العامة فضلًا عن إهانة وتهديد شلقم.

وبين التقرير أن النيابة أبلغت المحكمة عند اعتراف بن حسين أنها لا تصر على عقوبة سجن فعالة مضيفة أنه في النهاية سيدلي بشهادته في القضية المرفوعة ضد شلقم حتى يتم تحقيق العدالة ولم تعترض على طلب الإفراج بكفالة عن صاحب الإدعاء الكاذب مقابل ضمان شخصي بقيمة ألفي يورو.

ترجمة المرصد – خاص