ليبيا.. الكشف عن تشكيل عصابي لاستيراد حبوب الهلوسة عبر ميناء مصراتة

كشفت النيابة العامة في ليبيا، عن تشكيلا عصابيا يتكون من أكثر من 47 شخصا بينهم موظفون في ميناء مصراتة، يعملون على جلب والاتجار في أقراص الهلوسة من نوع بريجابالين، والتي تم ضبط 3 ملايين قرص منها.

وفي بيان أصدره مكتب النائب العام، أكد أن معلومات أفادت بوجود كمية من أقراص “بريجابالين” داخل مبنى بمدينة زليتن، وأن تنظيم إجرامي سينقلها إلى مدينة الزاوية ثم إلى مدينتي العجيلات؛ والزنتان.

ووفقا للبيان، فقد تم القبض على ناقل جزء من الكمية المرصودة في حالة تلبس بحيازة 3 ملايين قرص “بريجابالين”، وكشفت سلطات التحقيق أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية تفيد زوراً بموافقة الجهة المختصة على استيراد كمية المؤثر العقلي عبر الموانئ البحرية؛ حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد عدة مرات؛ وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة.

وأشار البيان إلى أن النيابة أمرت بضبط وإحضار 17 متهماً كان منهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري؛ فأمر المحقق بحبسهم احتياطياً.

كما صدر أمر بضبط 30 متهماً انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.