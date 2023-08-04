محفوظ : كل الأطراف السياسية تحاول استغلال جميع الظروف للبقاء في السلطة

الوطن / رصد

قال الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ أن جميع الأطراف السياسية تستغل أي فرصة للاستمرار في السلطة ، بالإضافة إلى اصراره على استحقاق تغيير الحكومة حتى تكون هناك حكومة موحدة تجري الإنتخابات في ليبيا في ظل هذا الإنقسام التنفيذي .

وأكد خلال مقابلة له على قناة الحدث أنه يظن بأن الخارطة السياسية التي يقودها مجلسيّ النواب والدوله نحو الإنتخابات عبر لجنة 6+6 التي تدعو إلى ضرورة تغيير الحكومة قد تعود بها المفاوضات إلى الصفر ، لأنه صادق على قوانين “لجنة 6+6 ” 35 عضوا من أصل 134 .

وأشار إلى وجود حالة من الإضطرابات بسبب القوانين التي لم يتفق عليها ، خاصة بعد طلب مجلس النواب الليبي إضفاء تعديلات على قوانين لجنة 6+6 ، فيما يتعارض مع التعديل الدستوري الثالث عشر الذي ينص في المادة الحادية والثلاثين على عدم جواز هذا الأمر .

وأكد على عدم وجود موقف دولي داعم بشكل واضح ، وأن هناك ملاحظات من الجهة التي ستنفذ الإنتخابات ” المفوضية العليا للانتخابات” ومن أحزاب وأطراف سياسية.