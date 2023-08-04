السيسي لـ رئيس وزراء اليونان: ندعم المسار السياسي الليبي وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان تطورات الأوضاع في ليبيا.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، صرح بأن المباحثات تناولت في ذات السياق عدداً من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها التبعات العالمية لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن مستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خاصةً ليبيا.

من جانبه، أكد السيسي على موقف مصر الداعم للمسار السياسي وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

واتفق الجانبان في هذا الصدد على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام وأمن واستقرار.