حبرارة: قسم من المجتمع السياسي الليبي ينتج الهراء ويسترزق من الأزمة

قسّم مصدق حبرارة، الليبي المقرب من الإخوان والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع السياسي الليبي إلى فئتين الأولى مستمرة في النزاع والثانية تراقب الفساد ، وفق قوله.

وقال حبرارة في منشور عبر منصة “إكس”، إن “المجتمع السياسي الليبي منقسم لقسمين: قسم يعيش فى متاهة الأزمـة ويسترزق منها سواء كطرف سياسي، كباحث، كصحفى، إعلامي، ناشط أو كظاهرة صوتية”، لافتا إلى أن هذا الفريق وجوده متصل بشكل مباشر بالنزاع.

وتابع: “أما القسم الثاني: فريق يتابع الحياة اليومية سواء كمعارض، مُراقب أو كراصد، يقيّم الأوضاع، يرصد الأخطاء، يفضح الفساد، يصحح المفاهيم، يتابع المشاريع إلخ”.

وأضاف حبرارة أن “الفئة الأولى، تُنتج فى سلسلة غير متناهية من الهُراء المُستمر، والمجموعة الثانية وجودها ضروري وبدونها لن يصلح حالنا”.