تفكيك تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في ميناء مصراتة

نجحت السلطات الليبية في تفكيك تشكيل عصابي،متخصص في جلب المخدرات من الخارج والاتجار بها،في ميناء مصراتة البحري.

وأفاد مكتب النائب العام،في بلاغ على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس، بأن القضية تتعلق بالاتجار بـ3 ملايين قرص من مخدر يدعى “بريجابالين” في مدن زليتن والزاوية والعجيلات والزنتان.

https://www.facebook.com/attorneygeneral.ly/posts/pfbid034gvGusLSNDg8CqjQhyDF3vWgYnv2NUU6TqkRpGZCzuwvGC7RSbUMHztfL69naf7Ll

وذكر البلاغ،أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في مكتب النائب العام،تمكن من تحديد وجهة جزء من الكمية محل التتبع، وضبط ناقلها في حالة تلبس بحيازة ثلاثة ملايين قرص مخدر.

وأشار إلى أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية تفيد زورا بموافقة الجهة المختصة على استيراد كمية الأقراص المخدرة عبر الموانئ البحرية؛ حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد عدة مرات، وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة.

وأسفرت أبحاث سلطة التحقيق،عن التعرف على أفراد التشكيل،لتصدر النيابة أمر ضبط وإحضار 17 متهما منهم، بينهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري، وأمر المحقق بحبسهم احتياطيا، وتلى ذلك توجيهه الضابطة القضائية بإيقاف 30 متهما انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.