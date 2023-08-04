الحرارة تصل إلى 45 مئوية.. طقس حار على مناطق شمال غرب وجنوب ليبيا

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تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، ارتفاعا شديدًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي والجنوب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 38 و44 مئوية على مناطق الشمال الغربي وما بين 40 إلى 45 مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وذكر المركز، أن الطقس سكون مستقرًا على مناطق الشمال الشرقي، حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و34 مئوية.

ولفت المركز، إلى مناطق الشمال الغربي تتأثر يوم غد السبت بامتداد مرتفع جوي يؤثر برياح شمالية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق تساهم في انخفاض درجات الحرارة مع تكاثر للسحب. وقال إن من المتوقع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية أحيانا خاصة على مرتفعات الجبل الغربي.