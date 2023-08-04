الشعاب: البعثة الأممية أصبحت طرفًا في الصراع في ليبيا بانحيازها لحكومة عبدالحميد الدبيبة

ليبيا : قال عضو مجلس النواب بالخير الشعاب، الخميس، إن البعثة الأممية أصبحت طرفا في الصراع في ليبيا بانحيازها لحكومة عبد الحميد الدبيبة ومحاولة بقائها إلى ما بعد الانتخابات.

الشعاب وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أكد أن حكومة الدبيبة عاجزة عن إجراء الانتخابات في المنطقتين الجنوبية والشرقية مما يستوجب تغييرها لإكمال باقي العملية الانتخابية.

وتابع الشعاب قائلاً، إن تصريحات باتيلي المعارضة لتوافق مجلسي النواب والدولة، جاءت على خلفية نقاش مجلس النواب لآلية اختيار الحكومة.

وأكد الشعاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على ما جاء من لجنة 6+6 مع التعديلات بخصوص الانتخابات وإحالته للجنة 6+6 كي تعتمده وتحيله للمفوضية.