المريمي: حكومة الدبيبة غير مرغوب فيها والقوانين الانتخابية باتت في مراحلها النهائية

الوطن / رصد

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن حكومة الدبيبة غير مرغوب فيها في ليبيا بدليل ما قام به مجلس النواب من سحب الثقة ، حيث أنه أصبحت حكومة الدبيبة محل اشكالية وجدل رغم ما يستند عليه الدبيبة بالإتفاق الموقع الأخير ، إلّا أنه آن الآوان لتشكيل حكومة موحدة يرضاها كل الليبين وترضي كل الأطراف .

وأشار إلى أن القوانين الناظمة للعملية الإنتخابية في مرحلتها النهائية وجاهزة لإصدارها خلال مدة قريبة ، بالإضافة إلى ضرورة الوصول إلى حكومة موحدة وذلك عندما تتفق الأطراف جميعها على القوانين التي هي محل نقاش وجدل من خلال الدعم اللازم للمفوضية العلياللانتخابات .