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المريمي: حكومة الدبيبة غير مرغوب فيها والقوانين الانتخابية باتت في مراحلها النهائية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن حكومة الدبيبة غير مرغوب فيها في ليبيا بدليل ما قام به مجلس النواب من سحب الثقة ، حيث أنه  أصبحت حكومة الدبيبة  محل اشكالية وجدل رغم ما يستند عليه الدبيبة بالإتفاق الموقع الأخير ،  إلّا أنه آن الآوان  لتشكيل حكومة موحدة يرضاها كل الليبين وترضي كل الأطراف .

وأشار إلى أن القوانين الناظمة للعملية الإنتخابية في مرحلتها النهائية وجاهزة لإصدارها خلال مدة قريبة ، بالإضافة إلى ضرورة الوصول إلى حكومة موحدة وذلك عندما تتفق الأطراف جميعها على القوانين التي هي محل نقاش وجدل من خلال الدعم اللازم للمفوضية العلياللانتخابات .

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الوطن الليبية

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