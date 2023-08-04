داعش يدمر قافلة جنود ماليين كانت في طريقها إلى النيجر

استهدف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، قافلة جنود ماليين كانت في طريقها إلى النيجر، فيما لم تتضح حصيلة الخسائر.

وقال مصدر أمني مالي، إن جهاديين من داعش نصبوا كمينا لوحدات الجيش قرب بلدة ميناكا بشمال شرق البلاد أمس الخميس”.

وأضاف المصدر الأمني:” نقوم بمسح الخسائر، جنودنا دافعوا عن أنفسهم بشراسة”.

وأكد مسؤول في الشرطة الأنباء، أن الجنود “كانوا يرافقون الشاحنات إلى النيجر”، حسب ما أوردت فرانس برس.

ويسيطر تنظيم الدولة على منطقة مينكا في صحراء أزواد، حيث يعتزم إقامة “دولة خلافة”.

ودعمت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما مجلس عسكري القادة العسكريين الجدد في النيجر، وقالتا إن أي تدخل من الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس) لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما.