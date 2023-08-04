حماد يؤكد دعم جهود وزارة الداخلية لحصر السلاح في يد الجيش والشرطة

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جدد، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الجمعة، دعم الحكومة لوزارة الداخلية لحفظ الأمن وبسط سلطة الدولة عبر حصر السلاح في يد الجيش والشرطة وتعزيز الأمن المعلوماتي بين مديريات الامن وربط نيابات الدولة ببعضها البعض.

سعدت بمشاركتي مكونات وركائز وقيادات وزارة الداخلية ملتقاهم الأول في مدينة البريقة ومنه نجدد دعمنا لمجهودات رجال الداخلية في كل ربوع الوطن لحفظ الأمن وبسط سلطة الدولة عبر حصر السلاح في يد الجيش والشرطة وتعزيز الأمن المعلوماتي بين مديريات الامن وربط نيابات الدولة ببعضها البعض pic.twitter.com/pidxWzCCge — Dr. Osama Hamad – د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) August 4, 2023

وشارك حماد في افتتاح الملتقى السنوي لمكونات وقيادات وزارة الداخلية الخميس بمدينة البريقة. وثمن رئيس الحكومة جهود وزارة الداخلية ومساندتها للقوات المسلحة في ضرب أوكار الفساد والمخدرات والخمور وتطهير العديد من الأحياء في بنغازي وأمساعد وغيرها من المدن.

وأشاد بجهودها في تنفيذ الأوامر الصادرة من القضاء ومساعدة السلطات القضائية في مباشرة أعمالها، مشددًا على كل الوحدات الأمنية بضرورة العمل بشكل تضامني وتكاملي مع القوات المسلحة لضبط الأمن في كافة المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة وحمايتها من أي خروقات أمنية داخلية أو خارجية.