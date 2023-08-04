اقتصاد الدبيبة تعتمد مشروع محطة “ادفكو” لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراتة

ليبيا – اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج،السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الإسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي،بحضور مستشار الوزير،ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الإفريقية، ورئيس الشركة الليبية الإسبانية المشتركة، ورئيس مصلحة السجل التجاري العام،والمدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وجاء الاعتماد بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد، تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 266 لعام 2023 بشأن تنفيذ مشروع محطة “ادفكو” لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراتة الدولي لصالح الشركة الليبية الإسبانية المشتركة والتي بلغت نسبة مساهمة شركة الخطوط الإفريقية بها 51 % وبلغت نسبة مساهمة شركة ” إيه.دي.أير بزنس جروب إس ال” الإسبانية 49 % من أسهم الشركة.

وأكدت الوزارة أن الشركة الإفريقية لصيانة الدورية للطائرات تتحمل تكلفة تصل إلى 150 مليون يورو سنوياً وأن تنفيذ مشروع محطة الصيانة يسهم في خفض تكاليف بنسبة 50 % بالإضافة إلى العوائد التي تتحصل عليها الشركة من صيانة الطائرات من شركات أخرى وخاصةً أن محطة الصيانة ستكون أكبر مركز صيانة في شمال إفريقيا،كما يوفر فرص عمل كبيرة لا تقل عن 2000 وظيفة وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة بالمجال.

ونوهت الوزارة إلى أن الخطوط الجوية الإفريقية شرعت في اعتماد وجهات سفر متعددة وتسيير رحلات مباشرة من مطار معيتيقة الدولي إلى إيطاليا،وألمانيا ،وإسبانيا ومنها إلى بريطانيا.

بدوره ،أكد الوزير على أهمية تنفيذ مشاريع استثمارية لخدمات النقل الجوي تُسهم في تطوير الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني، موجهاً الشركة الليبية الإسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي البدء في تنفيذ محطات صيانة الطائرات والمساهمة في رفع مستوى خدمات الشحن الجوي بالمطارات الليبية، والتنسيق مع المؤسسات المختصة لفتح آفاق التعاون مع الشركات الدولية وخدمات الشحن الجوي بما يدعم حركة أصحاب الأعمال ونقل البضائع والخدمات.