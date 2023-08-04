حرس سواحل وأمن موانئ الغربية: قرب وصول 3 زوارق من فئة غات من إيطاليا

ليبيا – وقع رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بالمنطقة الغربية رضا عيسى محضر تسليم وتسلم 3 زوارق من فئة “غات”.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية طالعته صحيفة المرصد أكد هذه الزوارق خاصة بأعمال الإنقاذ البحري بالتعاون مع سلطات إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيان ستدخل الزوارق للخدمة فور وصولها إلى قاعدة #طرابلس البحرية بقيادة ضباط وضباط صف من جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تلقوا التدريب في إيطاليا.

وتابع البيان إن هذه الوحدات ستمارس نشاط الإنقاذ البحري في المياه الخاضعة لسيادة ومسؤولية ليبيا وتدعم أعمال الإنقاذ البحري أمام السواحل الليبية.