رئيس نيجيريا يرسل مبعوثين إلى ليبيا والجزائر لبحث تداعيات انقلاب النيجر

أعلن الرئيس النيجيري الذي يترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بولا أحمد تينوبو، إرسال مبعوثين إلى ليبيا والجزائر لبحث أزمة النيجر.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة النيجرية عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) أن الوفد الذي يترأسه السفير باباغانا كينجيبي سيبحث مع سلطات ليبيا والجزائر ضمان تحقيق حل نهائي وسلمي للأوضاع في النيجر بعد الانقلاب الأخير.

وأكد تينوبو للوفد ضرورة التفاعل بشكل قوي مع جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف بذل جهد يكفي لتحقيق تسوية نهائية وسلمية للأوضاع في النيجر.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقوف حكومته إلى جانب الشعب النيجري، ورفضه التام لكل ما يقوض استقرار المنطقة.

وكان قادة الانقلاب في النيجر أعلنوا الثلاثاء إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع عدد من دول الجوار من بينها ليبيا بعد إغلاقها إثر انقلاب الأسبوع الماضي.

وهدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، باتخاذ إجراءات عسكرية ضد المجلس العسكري في النيجر، بعد أن استولى على السلطة في انقلاب الأسبوع الماضي.

