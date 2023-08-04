ليبيا.. إصابة فني إثر انفجار مفتاح ضغط كهرباء منخفض في صرمان

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن انفجار وقع بمفتاح ضغط منخفض خلال تشغيله، أدى إلى إصابة فني يدعى، يامن عبدالسلام، من مكتب صيانة شمال صرمان بإدارة توزيع الساحل الغربي خلال أدائه عمله.

ووفقا لبيان شركة الكهرباء الليبية، فإن عبدالسلام أصيب بحروق في الوجه واليدين والساقين إثر انفجار مفتاح ضغط منخفض لدى تشغيله مساء أمس الخميس.

وقد نقل المصاب إلى إحدى المصحات، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بالتنسيق والمتابعة من قِبل اللجنة الطبية في إدارة الخدمات الصحية بالشركة.