النائب العام الليبي يطالب السلطات اللبنانية بالإفراج عن هانيبال القذافي

طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، السلطات القضائية اللبنانية، بإخلاء سبيل المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، المختطف والمعتقل بلبنان منذ ثماني سنوات، وتسليمه إلى ليبيا أو دولة لجوء.

وبعث الصور بمذكرة تفصيلية للقضاء اللبناني، تشمل المطالبة باطلاق سـراح هانيبال القذافي إلى دولة لجوء أو تسليمه إلى ليبيا وفقا لمذكرة الاتفاق 2013 بين البلدين واتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وشملت المذكرة من لبنان منح القضاء الليبي حق الاستماع لشهادة هانيبال القذافي والمعلومات التي أدلى بها في قضية الإمام موسى الصدر كما أن حالته الصحية تستدعي عناية خاصة.

وبينت المذكرة، ضمن تفاصيل قانونية عديدة أن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين المتهمين في جنايات أو جنح مع إمكانية محاسبتهم داخل الأراضي الليبية، إضافة إلى كون هانيبال قد تم اختطافه من سوريا، وتعمد خاطفه نقله إلى لبنان وهناك طلب النائب العام اللبناني توقيفه.

كما أكد الصور في مذكرته أن السلطات القضائية والنيابة العامة في ليبيا على استعداد للتعاون بين الدولتين للتحقيق في قضية اختفاء الصدر ومرافقيه.