بن عطية: وزير الاقتصاد لا يجد إلا حرمان صغار التجار من مصدر رزقهم الذي يستر العائلات الليبية

ليبيا – رأى عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية، أن المشكلة الحقيقية تكمن في التهريب والفساد وضعف الدولة وليس في استيراد الشباب للبضائع.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن التهريب يتم عن طريق المنافذ والنقاط الحدودية ولا يوجد هناك من يستورد بإجراءات سليمة.

وأضاف:” الأمن في البلد مفقود والتهريب على وذنه، ولا يجد وزير الاقتصاد إلا حرمان صغار التجار من مصدر رزقهم الذي يستر العائلات الليبية”.

وأشار إلى أن الحل يكون عبر تفعيل ودعم جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والتدقيق والتفتيش عند المنافذ.