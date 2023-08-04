“حماد” يتفقد موقع صيانة المحطة “41” التابعة للنهر الصناعي بمنطقة اجدابيا

أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، الخميس، رفقة وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام ابوزريبة ووكيل وزارة الداخلية فرح اقعيم، زيارة تفقدية لموقع صيانة المحطة “41” بمنطقة اجدابيا للاطلاع على سير العمل فيها.

وأثنى مهندسو جهاز النهر الصناعي المشرفين على صيانة المحطة، على مجهودات حماد التي ساعدت في حلحلة المشكلة التي كانت تحول وصول المياه لمدينة أجدابيا وبنغازي، مؤكدين بأن فرق الإصلاحات باشرت في أعمال الردم الجزئي للانبوب الواقع بالمحطة رقم 41.

وأوضح المهندسين بأن أعمال اللحام قد أُستكملت بالكامل، حيث تم البدء بأعمال الردم للاجزاء التي تم الانتهاء منها.

بدوره عبر حماد عن ثقته في قدرة الجهات المعنية عبر تظافر الجهود من اجل مواجهة الازمة الراهنة وتسخير كافة امكانيات الحكومة لحل الازمة وتواجده بشكل مستمر على الارض حتى عودة ضخ المياه بمستوياتها السابقة.