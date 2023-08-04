أبو جناح: لا بد من بذل قصارى الجهد لتيسير تقديم الخدمة الصحية بمستشفى غدامس

ليبيا – تفقد رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها مستشفى غدامس للوقوف على واقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تجول أبو جناح داخل أقسام ووحدات المستشفى واستماعه إلى المقترحات والآراء حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلاله داعيا الجميع إلى بذل قصارى الجهد لتذليل الصعاب وتيسير تقديم الخدمة الصحية.

وبحسب البيان تابع أبو جناح مع المعنيين بالمستشفى جملة المصاعب التي تواجه ظروف العمل والحائلة دون تقديم الخدمات الطبية على الوجه المطلوب.