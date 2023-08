البرلمان العربي يؤكد دعمه ليبيا لتجاوز المرحلة الاستثنائية وإجراء انتخابات عامة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ضرورة المضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية في ليبيا.

وشدد العسومي خلال استقباله مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب الثابت، على دعم البرلمان العربي لليبيا، لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية والعبور نحو مرحلة أكثر استقرارا.

وأكد العسومي موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وأشاد العسومي بجهود الدول العربية وسعيها الحثيث نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي، مؤكدا دعم البرلمان العربي لكافة الجهود المبذولة.

ورحب العسومي بالملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي عقد في الكونغو بمشاركة المجلس الرئاسي وممثلي الأطراف المحلية بإشراف ورعاية الاتحاد الأفريقي.

المصدر: البرلمان العربي

