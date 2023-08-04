إيني الإيطالية تلغي حالة القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف “A وB” البرية، و”C” البحرية في ليبيا.

الوطن/ رصد

ألغت شركة “إيني” الإيطالية حالة القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف “A وB” البرية، و”C” البحرية المفروضة في عام 2014 في ليبيا ، بعد إجراءها تقييماً أمنياً وذلك للتحقق من الظروف الأمنية في المناطق التي سيجرى فيها تنفيذ برنامج الاستكشاف في ليبيا .

ويشار وفق ما جاء في وكالة سبوتنيك أن حصة “إيني” تمثل حوالي 80% من إنتاج الغاز في ليبيا (1.6 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم خلال العام 2022)، وهي نسبة التمثيل التي تجعلها المنتج الرائد للغاز في ليبيا والمورد الرئيسي للسوق المحلية، خاصة وأنها تعمل في البلاد منذ العام 1959.

ومن جهتها أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل بكامل طاقته الإنتاجية ، بعد توقف لمدة يوم كامل بسبب محتجين .