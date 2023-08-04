الأرصاد الجوية: زخات أمطار متوقعة خلال اليومين القادمين على بعض المناطق

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سترتفع في المناطق الغربية والجنوبية لهذا اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 إلى 44 درجة مئوية على مناطق الشمال، وما بين 40 إلى 45 درجة على مناطق الوسط والجنوب.

ويكون الطقس مستقر على مناطق الشمال الشرقي حيث تصل درجات الحرارة القصوى بين 30 إلى 34 درجة.

وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة يوم الغد تحديداً في مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر.

وأضاف المركز في بيانه اليومي بأن حالة السماء ستكون صافية لهذا اليوم مع احتمال لتكاثف الغيوم وتساقط للأمطار الخفيفة المتفرقة وتصحبها الزخات الرعدية خاصةً في المناطق الجبلية منها مرتفعات جبل نفوسة