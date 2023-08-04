الزني: احتضان مختلف الأنشطة الشبابية.. ضرورة

قام وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “فتح الله الزني” رفقة مديري إدارة المشروعات والمؤسسات الشبابية بالوزارة صباح يوم الخميس بزيارة لبيت شباب غدامس وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير حيث كان في الاستقبال مدير البيت ومنتسبي حركة بيوت الشباب غدامس.

وأكد “الزني” خلال الزيارة على أهمية دعم وتطوير المرافق الشبابية لأهميتها في احتضان مختلف الأنشطة الشبابية بعموم البلاد، وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الحزمة الأولى لسنة 2021 بمصفوفة مشاريع لترفيع المرافق الشبابية ضمن مبادرة عودة الحياة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس “عبد الحميد الدبيبة”، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير هذه المرافق وجعلها بالشكل الذي يليق باحتضان المناشط الشبابية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف الوزير أن بيت الشباب غدامس يعد من المرافق الشبابية الهامة في المنطقة، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطويره وتحسينه، كما أعرب مدير البيت عن شكره وامتنانه للزيارة التي قام بها الوزير وعلى دعمهم واهتمامهم بتطوير المرافق الشبابية في المنطقة، بحسب بيانه.