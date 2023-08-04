شركة الخليج العربي تبحث مع “كيلينور” الصينية زيادة الإنتاج بحقولها النفطية

عقد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، اجتماع مع عدد من مسؤولي شركة “كيلينور” الصينية لبحث تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين من أجل العمل على زيادة معدلات الإنتاج في الحقول النفطية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط.

وعلى الصعيد ذاته عقد في حقل النافورة اجتماع ضم مراقب الحقل ومشرفي ورؤساء الأقسام مع أعضاء من الشركة الصينية “كيلينور”.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة مشروع معالجة الغاز المصاحب في عملية إنتاج غاز كبريتيد الهيدروجين H2S في المحطات 9 – 1 – 7 بحقل النافورة النفطي حيث تضمنت الجولة أيضا زيارة ميدانية للمواقع التي سيتم فيها تنفيد المشروع بالحقل.

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