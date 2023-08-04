ليبيا ثاني أكبر سوق صادرات لتركيا بإفريقيا وحجمها يصل الى 10 مليارات دولار

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قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة كرانفيل التركية مرتضى كرانفيل إن ليبيا ثاني أكبر سوق صادراتلتركيا بإفريقيا وحجم الصادرات التركية يمكن أن يصل 10 مليارات دولار.

وأضاف في تصريحات صحفية أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 1 مليار دولار عام 2011 بسبب عدم الاستقرار كما بلغ إجمالي حجمالتجارة بين 4 و4.5 مليار دولار.

وتابع” يمكن أن يصل حجم الصادرات إلى 10 مليارات دولار إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة في ليبيا، وحجم التجارة إلى 15 ملياردولار.”

ونوه أن ليبيا تقدم فرصًا كبيرة ليس فقط في مجال المقاولات ولكن أيضًا كبوابة لأفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة مشيرا أنالمستثمرون الأتراك يمكن أن يقوموا باستثمارات أكثر في ليبيا بمجال البتروكيماويات.

ولفت أنه يمكن للشركات التركية بيع كل شيء باهظ الثمن متعلق بالخدمات اللوجستية البتروكيماوية في ليبيا إلى إفريقيا.

ودعا الشركات التركية لإبداء الاهتمام بقطاعي الدراسات البحثية الزلزالية والبتروكيماويات في ليبيا.