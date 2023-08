أعلن مكتب النائب العام حبس 17 متهمًا، من بينهم موظفون في ميناء مصراتة البحري، وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق 30 آخرين، في إطار اتهامهم بتشكيل عصابة لتجارة المخدرات.

وذكر المكتب في بيان صادر اليوم، أن القضية ترتبط بتوريد حوالي 3 ملايين قرص من المخدر المعروف باسم “بريجابالين” في مدن زليتن والزاوية والعجيلات والزنتان.

وأضاف المكتب أن المتهمين قاموا بتزوير واستخدام وثائق رسمية مزورة مرتبطة بموافقة الجهات المختصة على استيراد تلك الكمية من المخدر عبر الموانئ البحرية.

وأوضحت النيابة أن المتهمين كانوا يدخلون المواد المخدرة إلى البلاد بطرق غير قانونية، ثم يروجونها في السوق السوداء في المدن المذكورة أعلاه.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين اعترفوا بضلوعهم في جرائم تجارة المخدرات، وكانوا يحصلون على المواد من مصادر متعددة.

المصدر: مكتب النائب العام

The post تفكيك عصابة من 50 شخصا للاتجار بالمخدرات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار