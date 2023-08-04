جهاز النهر الصناعي: خط أبو زيان الرحيبات تعرض لاعتداءين خلال أسبوع

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن خط نقل الرئيسي أبو زيان الرحيبات تعرض لاعتداءات مرتين خلال هذا الأسبوع.

وأوضح أن الاعتداء الأول كان في مدينة الأصابعة وسبّب في إيقاف الضخ والثاني كان في منطقة العوينية والذي تمثل في سرقة صمام الهواء وتوصيل وصلات غير شرعية مباشرة علماً بأنه تمت سرقة هذا الصمام سابقاً وقامت إدارة التشغيل والصيانة بتركيب صمام جديد و سرق أيضاً.

وأضاف الجهاز أن الاعتداءات ترتب عليها قفل صمام العزل رقم 3 على الخط الرئيسي وتخفيض التدفق على المناطق الأخرى قبل صمام العزل.

وأشار إلى أن هذه الأعمال الإجرامية والغير مسؤولة يترتب عليها مشاكل فنية خطيرة تهدد الإمداد المائي لمناطق الجبل.

وأهابت إدارة جهاز النهر الصناعي بالجهات المسؤولة بهذه المناطق التعاون لردع من يقومون بهذه الأعمال.

Trending “باتيلي” يطلع سفراء وممثلي البعثات الأفارقة على جهوده لإجراء الانتخابات الليبية