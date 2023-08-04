زيدان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تتزامنان

إلتقى رئيس حزب نداء القرضابية علي زيدان السفير مصطفى مهراج سفير الجمهورية الفرنسية في طرابلس ، وتناولا في اللقاء مستجدات الأحداث في ليبيا وفي الإقليم، خاصةً المسار السياسي نحو العملية الانتخابية و استعادة بناء مؤسسات الدولة.

أكد رئيس الحزب للسفير قناعتهُ بضرورة إجراء انتخابات رئاسية و برلمانية على أن يسبقها ترتيب مسار سياسي يحقق قناعة جميع الأطراف بها، وضرورة أن تتم في وضعية أمنية جيدة تحقق سلامة الأقتراع ونزاهة الانتخابات.

كما تناول اللقاء الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء خاصةً بعد التطورات الأخيرة في النيجر و أكد زيدان للسفير قلق المواطنين في الجنوب من وضعية الحدود الجنوبية ، سواء مع النيجر أو الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد والسودان أمام تداعيات الحرب الأهلية المستمرة في السودان الشقيق .

واتفقا في نهاية اللقاء على ضرورة إستمرار التواصل والمتابعة لما يجري في المنطقة والإقليم.