رئيس البرلمان العربي يدعو الى ضرورة المضي قدما نحو إنجاز الانتخابات في ليبيا

بحث رئيس البرلمان العربي “عادل العسومي ” مع السفير “عبد المطلب ثابت” المندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية ابرز المستجدات على الساحة الليبية خلال لقاء بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.

وخلال اللقاء بين العسومي حرص البرلمان العربي على دعم وتعزيز أواصر التعاون مع الدولة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، داعيا الى ضرورة المضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية وتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية والعبور نحو مرحلة أكثر استقرارا.

وأكد العسومي على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مضيفاً دعمه لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية

وفي ذات السياق رحب بالملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي عقد في الكونغو بمشاركة المجلس الرئاسي الليبي وممثلي مختلف القوى السياسية الليبية وبمشاركة أيضاً الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية .