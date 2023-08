بينها المشري.. 4 أسماء تتنافس على رئاسة “الأعلى للدولة” الأحد القادم

يستعد المجلس الأعلى للدولة لإجراء انتخابات مكتب رئاسته الذي يشمل كلا من: (الرئيس، النائبين، المقرر) خلال جلسته الأحد القادم، 6 أغسطس الجاري.

وسيتنافس على رئاسة المجلس، الرئيس الحالي “خالد المشري” إلى جانب كل من “محمد تكالة” و”ناجي مختار” و”نعيمة الحامي”.

وعلى النائب الأول الذي عادة ما يكون من نصيب المنطقة الجنوبية، سيتنافس كل من “مسعود اعبيد” و”الطاهر مكنى” و”محمد الهادي” و”ماما سليمان”، و”عبد المطلب بقص”.

فيما يتنافس على النائب الثاني الذي يكون من نصيب المنطقة الشرقية بعرف المجلس “عمر بوشاح” و”عمر خالد” و”محمد معزب” و”خالد الناظوري”.

وعلى نائب المقرر، يتنافس 6 أعضاء وهم “نجاة شرف الدين” و”عبد الفتاح الحبلوص” و”علي السويح” و”أحمد يعقوب”، و”عبد الله جوان” و”بالقاسم دبرز”.

ومنذ تأسيسه في شهر ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، ليفوز بعدها خالد المشري برئاسة المجلس 4 دورات متتالية.

المصدر: ليبيا الأحرار

