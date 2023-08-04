المسماري: رفعنا درجة الاستعداد بشأن مراقبة المناطق الحدودية الجنوبية

أكد اللواء أحمد المسماري مدير إدارة الإعلام والتعبئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والمتحدث باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري على رفع درجة الاستعداد والتأهب بشأن استطلاع ومراقبة المناطق الحدودية الجنوبية.

وقال المسماري في تصريح لـ”تلفزيون المسار”: “لدينا خطط عسكرية كاملة من أجل المحافظة على الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الوطني في الجنوب الغربي، والقيادة العامة ستعمل على تقديم العمل الإنساني لطالبي اللجوء من دول الجوار حسب الإمكانيات المتوفرة”.

وشدد المسماري على الرفض الكامل لمشروع توطين المهاجرين الذي تطمح له الدول الغربية في الجنوب الليبي، وطالب الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بوضع حلول فعلية لمشكلة توافد المهاجرين لدولهم مرورا بليبيا وعدم تحميل الدولة الليبية العبء لوحدها.

وأشار إلى أن الجيش الوطني عمل على جملة من المشاريع التطويرية في الجنوب الليبي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.