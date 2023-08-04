إحباط تهريب 22 ألف لتر من الوقود في زليتن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الموقتة، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وإحباط محاولة تهريب 22 ألف لتر وقود في نطاق مديرية أمن زليتن.

وأفادت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن المتهمين ألقي القبض عليهما من قبل أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن عندما كانا «على متن رأس جر بمقطورة على متنه خزانات بلاستيك معبأة بوقود ديزل (نافطة) سعة 22 ألف لتر مخبأة تحت أكياس من العلف الحيواني».

وبالاستدلال معهما اعترفا بتهريب الوقود بمساعدة شخص آخر على متن مركبة أخرى يقوم باستكشاف الطريق لهما، وتم القبض عليه واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى نيابة مكافحة الفساد تحت حراسة الشرطة.